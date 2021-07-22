У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним, які зупинили її з чоловіком за нетверезе кермування.
Про це пише РИА Мелитополь.
В районі гіпермаркету "Епіцентр" патрульні зупинили автомобіль, в якому знаходилися п'яне подружжя. Жінка хамила правоохоронцям та погрожувала, що напише заяву про спробу зґвалтування.
"Зняли з мене труси та намагалися зґвалтувати", - каже вона на відео.
Читайте такожАварія у Рівне: біля АЗС мікроавтобус збив мотоцикліста (фото, відео)Виявилося, що це - директор Запорізької гімназії №54 Катерина Бояр.
У мерії повідомили, що офіційної інформації про те, хто був за кермом, немає. Вони підтвердили, що на відео дійсно директор гімназії.
Жінка знаходиться офіційно у відпустці, по її завершенню Департамент освіти буде "розв'язувати цю проблему".
У мерії також відзначили, що така ситуація є неприпустимою для співробітника сфери освіти, пише ZаБор.
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