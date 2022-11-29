Також місцевий житель передав окупантам дані про геолокацію, кількість та стан військової техніки.

У Запоріжжі викрито місцевого жителя, який підозрюється у наведенні російських ракет на об'єкти інфраструктури міста та поширенні даних про дислокацію українських військ. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, проросійськи налаштований запоріжанин, бажаючи якнайшвидшої окупації міста, добровільно збирав та передавав представникам країни-агресора інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників у Запорізькому регіоні", - зазначили у відомстві.

У ОГП додали, що координати окремих підрозділів Збройних сил України та детальний опис видів, кількості військової техніки та напрямків її переміщення поширював шляхом смс та відеоповідомлень у закритому Telegram-каналі. Також окупантів цікавили об'єкти інфраструктури обласного центру.

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"Ставши очевидцем ремонту української військової техніки на одному із запорізьких підприємств, передав окупантам відомості щодо її геолокації, кількості та стану", - додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали чоловіка та під час обшуків за місцем його проживання виявили мобільний телефон і комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру у поширенні даних про переміщення та розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зрадники та колабораціоністи в Україні

Кілька днів тому СБУ встановила жінку, яка вела стрім під час здійснення ракетних ударів по Львівщині.

Також 28 листопада стало відомо, що правоохоронці знешкодили ворожих агентів, які наводили російські ракети на школи у Слов'янську Донецької області.

А в Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

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