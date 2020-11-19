В Одеській області затримано 26-річного чоловіка, який зарізав свою знайому жінку нібито «за наказом голосу», про що вбивця заявив правоохоронцям.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 43-річну жінку із шістьма ножовими пораненнями виявили вчора вранці за місцем проживання в одному з сіл Болградського району.
Відзначається, що сліди з місця злочину привели правоохоронців до її 26-річного односельчанина. З'ясувалося, що молодик був частим гостем убитої і в день злочину з нею випивав алкоголь.
«За словами підозрюваного, під час застілля йому раптово почувся голос, який наказав вбити господиню. Він взяв зі столу ніж і кілька разів ударив ним жінку в шию», - повідомили в главку.
Закривавлене знаряддя злочину поліцейські знайшли в будинку підозрюваного, ніж він сховав у туалеті. Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.
Призначено ряд експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного.
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