Зловмисник завдав 43-річній жертві шість ножових поранень.

В Одеській області затримано 26-річного чоловіка, який зарізав свою знайому жінку нібито «за наказом голосу», про що вбивця заявив правоохоронцям.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 43-річну жінку із шістьма ножовими пораненнями виявили вчора вранці за місцем проживання в одному з сіл Болградського району.

Відзначається, що сліди з місця злочину привели правоохоронців до її 26-річного односельчанина. З'ясувалося, що молодик був частим гостем убитої і в день злочину з нею випивав алкоголь.

«За словами підозрюваного, під час застілля йому раптово почувся голос, який наказав вбити господиню. Він взяв зі столу ніж і кілька разів ударив ним жінку в шию», - повідомили в главку.

Закривавлене знаряддя злочину поліцейські знайшли в будинку підозрюваного, ніж він сховав у туалеті. Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

Призначено ряд експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного.

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Автор: Лариса Козова