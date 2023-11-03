Станом на сьогодні в лікарні перебувають семеро постраждалих.

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківській області зросла до восьми: у лікарні помер 29-річний поранений.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Харківської обласної прокуратури у Facebook, чоловік помер вранці сьогодні, 3 листопада.

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти". Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених", - зазначили у прокуратурі і додали, що слідство триває.

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Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі зауважив, що 29-річний працівник "Нової пошти" перебував на лікуванні у реанімації.

"На сьогодні в лікарні перебувають 7 постраждалих: 6 у хірургії та 1 нейрохірургії. Стан пацієнтів стабільний", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, близько 22:15 21 жовтня російські військові ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району.

У результаті удару будівля термінала зруйнована, пошкоджені були сім вантажних автомобілів підприємства та два напівпричепи. Термінал працював 24/7, тому в ньому перебували працівники "Нової пошти".

Удару було завдано з території Бєлгородської області Росії. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, по будівлі вдарили щонайменше дві ракети С-300.

30 жовтня було повідомлено, що кількість загиблих від удару росіян по терміналу "Нової пошти" зросла до семи.

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