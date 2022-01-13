Послуги сервісу були популярними серед міжнародних хакерів, які займалися зламами та вірусами-вимагачами.

Викрито українців, які створили сервіс для хакерів і обікрали 50 іноземних компаній на мільйон доларів.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, спецслужба спільно з кіберполіцією та американськими й британськими партнерами провели масштабну спецоперацію із ліквідації потужного хакерського сервісу.

Згідно з повідомленням, було викрито зловмисників, які здійснювали хакерські атаки на іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група "заробила" понад 1 млн дол.

Зазначається, що на відміну від "звичайних" VPN-сервісів, які можна легально купити та користуватися кожному, послуги зловмисників, зокрема, дозволяли одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.

"Тобто, це був суто "бандитський" сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що організували сервіс громадяни України, зокрема й ті, хто перебуває в розшуку іноземних правоохоронних органів. При цьому повідомляється, що адміністрували роботу сервісу із домашніх персональних комп’ютерів, а для уникнення відповідальності за свою протиправну діяльність - маскувалися під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet.

Читайте такожНазвано топ-5 айтішних професій, які будуть найзатребуванішими у 2022 роціПослуги сервісу були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань, які регулярно зламували системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації; розповсюджували віруси-вимагачі, які шифрують наявну на ПК інформацію і вимагають у користувача "викуп" за ключ; проводили DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу систем тощо.

У СБУ зазначають, що задля легалізації отриманих від такої "діяльності" коштів зловмисники проводили складні фінансові операції із використанням низки онлайн-сервісів, зокрема й заборонених в Україні. На останньому етапі переведення коштів у готівку їх переказували на платіжні картки розгалуженої мережі підставних осіб.

Під час обшуків, проведених за місцем фактичного мешкання та перебування зловмисників та в їх автомобілях, виявлено і вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку),

ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Раніше УНІАН писав про те, що вісьмох колишніх співробітників Служби безпеки України, а нині офіцерів ФСБ РФ підозрюють у вчиненні державної зради за організацію хакерських атак на держоргани України.

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