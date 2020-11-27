Відомо, що 54-річний чоловік обрізав виноград у себе на дачі, де його вкусив павук.

У Нікополі Дніпропетровської області ветеран бойових дій в Афганістані Станіслав Бойко позбувся обох ніг після укусу павука.

Про це повідомив Telegram-канал "Нікополь Феросплавний".

Відомо, що 54-річний чоловік обрізав виноград у себе на дачі, де його вкусив павук. Через ускладнення йому ампутували дві ноги.

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Пацієнта доставили з Нікополя в Дніпро в лікарні імені Мечникова в реанімаційне відділення, його очікує довге лікування і реабілітація.

Відомо, що раніше Бойко працював електромонтером феросплавного заводу.

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Автор: УНІАН