У Нікополі Дніпропетровської області ветеран бойових дій в Афганістані Станіслав Бойко позбувся обох ніг після укусу павука.
Про це повідомив Telegram-канал "Нікополь Феросплавний".
Відомо, що 54-річний чоловік обрізав виноград у себе на дачі, де його вкусив павук. Через ускладнення йому ампутували дві ноги.
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Пацієнта доставили з Нікополя в Дніпро в лікарні імені Мечникова в реанімаційне відділення, його очікує довге лікування і реабілітація.
Відомо, що раніше Бойко працював електромонтером феросплавного заводу.
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