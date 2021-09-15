Працівнику поліції загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Дніпропетровській області під час бійки у кафе поліцейський зламав щелепу чоловіку, а його дівчині перебив ніс.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, у березні 2021 року старший оперуповноважений управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області перебував в одному із закладів у Кам’янському Дніпропетровської області. "Між ним та компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і втратив свідомість. Захищати товариша кинулася його дівчина, але правоохоронець побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя та зламав ніс, через що дівчина також втратила свідомість. Побитий чоловік прийшов до тями, однак оперуповноважений завдав ще кілька ударів і зламав йому щелепу", сказано у повідомленні.

Працівник поліції підозрюється у вчиненні умисного середньої та легкої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 125 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Раніше у лікарні Мелітополя Запорізької області на очах у пацієнтів побилися хірург та батько, що прийшов на огляд з малим сином. Інцидент стався близько 15:00, коли лікар уже закінчував зміну.

Конфлікт та бійка почались в стінах лікарні, а продовжились на вулиці. Обидві сторони звернулися до поліції.

Автор: Дмитро Хилюк