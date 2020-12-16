В аеропорту Херсона викрили трьох вантажників, що крали речі з багажу пасажирів. Крадії діяли, коли опинялись поза заною дії камер спостереження.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Служба безпеки аеропорту піймала вантажників на гарячому.
В поліції розповіли, що повідомлення про крадіжки почали надходити від пасажирів ще влітку. У людей зникали з валіз ноутбуки, телефони та інші цінні речі. Крадії не гребували навіть їжею та парфумами.
Вантажники-крадії живуть у сусідньому селі, свою здобич вони здавали до ломбардів і продавали. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
"Під час проведення обшуків за місцем мешкання правопорушників поліцейські вилучили чимало ще нереалізованих речей потерпілих. Загальна сума завданих збитків становить не менше 30 тисяч гривень. Нині грабіжники підозрюються у скоєнні в понад 15 крадіжок", - розповіла речниця ГУНП у Херсонській області Тетяна Пшонь.
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