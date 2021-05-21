Двох людей забрали до лікарні.

На Харківщині від лобового зіткнення машину розірвало навпіл.

Аварія сталася сьогодні, 21 травня, близько 7-ї ранку в с. Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району, розповіли у ДСНС.

Зіткнулися легковики ГАЗ 31029 та Subaru Forester. Перше авто розлетілося на дві частини, а його моторний відсік загорівся.

Служба порятунку на автоцистерні загасила полум'я. Обох постраждалих водіїв відвезли до лікарні в Харкові.

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Автор: Катерина Комолова