Пожежники загасили палаючий моторний відсік машини / фото ДСНС
На Харківщині від лобового зіткнення машину розірвало навпіл.
Аварія сталася сьогодні, 21 травня, близько 7-ї ранку в с. Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району, розповіли у ДСНС.
Зіткнулися легковики ГАЗ 31029 та Subaru Forester. Перше авто розлетілося на дві частини, а його моторний відсік загорівся.
Служба порятунку на автоцистерні загасила полум'я. Обох постраждалих водіїв відвезли до лікарні в Харкові.
фото ДСНС
фото ДСНС
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