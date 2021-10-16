Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

На Авдіївському коксохімічному заводі виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, загоряння перегрітого коксу на конвеєрній стрічці на площі 350 кв. м виникло сьогодні вранці.

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу, залучалися 48 осіб та 12 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Як писав УНІАН, 5 жовтня у місті Ізмаїл Одеської області рятувальники ліквідували пожежу на буксирі, пришвартованому на судноремонтному заводі.

Тоді ж стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки Київської області. Відомо, що серед постраждалих було п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.

А у липні на підприємстві "Рівнеазот" сталася розгерметизація ємкості з азотною кислотою. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

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Автор: Ганна Нагорна