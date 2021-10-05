Площа займання становила 60 кв. м.

У місті Ізмаїл Одеської області рятувальники ліквідували пожежу на буксирі, пришвартованому на судноремонтному заводі.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні приблизно о 16:20 надійшло повідомлення про те, що на території Ізмаїльського судноремонтного заводу на пришвартованому буксирі виникла пожежа.

Як з'ясувалося, сталося загоряння в каюті судна, яке знаходиться на ремонті.

Пожежу на площі 60 кв.м локалізовано о 17:38 та ліквідовано о 18:35.

Про причини займання і постраждалих не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, на риболовному судні "ОД-2592", коли воно перебувало в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендрівської коси, сьогодні вночі сталася аварія. Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал SOS.

Російські ЗМІ повідомили, що на допомогу "ОД-2592" вийшли ракетний крейсер "Ивановец" Чорноморського флоту і прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ, проте Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію.

За даними українських розвідників, попри отримання сигналу SOS, російські кораблі до українського судна не наближалися.

Пізніше з'ясувалося, що ракетний крейсер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ з'явився, коли буксирування українського риболовного судна вже почалося.

Автор: Лариса Козова