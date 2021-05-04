Близько десятка людей билися в парку, доки їх не зупинили члени громадського формування «Муніципальна варта».

У центрі Одеси під час масової бійки один з її учасників зазнав ножового поранення обличчя.

Як повідомили журналістам у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради, інцидент стався 3 травня в парку Преображенський.

Згідно з повідомленням, члени громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта», патрулюючи парк, помітили людей, які б'ються - близько 10 осіб.

Вони призупинили бійку, викликали бригаду «швидкої» допомоги і поліцію.

«До приїзду «швидкої» одному з постраждалих, у якого виявилося ножове поранення обличчя, було надано домедичну допомогу», - розповіли в мерії.

Пізніше на місце бійки прибув екіпаж поліції і медики. Усім постраждалим було надано медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовились.

Як з'ясувалося, учасники бійки знайомі один з одним.

У поліції те що сталося поки що не коментують.

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Автор: Лариса Козова