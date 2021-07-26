Трагедія сталась три роки тому, клієнтка отримала хребетно-спинномозкову травму під час масажу.

У Чернігові масажистці вручили підозру у вбивстві клієнтки з необережності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, прокурором Чернігівської окружної прокуратури наприкінці минулого тижня погоджено повідомлення про підозру жительці Чернігова, 1972 року народження, яка підозрюється у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України).

"Встановлено, що у квітні 2018 року підозрювана за місцем свого мешкання під час проведення масажу тіла долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила жінці тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетно-спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового слідства проведено низку судових експертиз. За їхніми висновками, тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок із настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова.

Масажистці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Автор: Ірина Синельник