Чоловік погрожував відвідувачам кав'ярні на бульварі Лесі Українки.

У Києві затримано чоловіка, який погрожував підірвати відвідувачів кав’ярні.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Нацполіції.

За словами співрозмовника, до однієї з кав’ярень на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік і почав погрожувати усіх підірвати за допомогою вибухового пристрою, який нібито мав при собі.

На цей час зловмисника вже затримали і знешкодили поліцейські.

Захоплення кафе в Києві

Раніше стало відомо про захоплення кафе в центрі Києва.

За попередньою інформацією, йдеться про вареничну "Катюша", яка розташована за адресою бульвар Лесі Українка, 24.

Адміністратор закладу телефоном сказала, що жодних коментарів з цього приводу вони поки не дають, а столик у них зараз забронювати не можна.

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Автор: Дмитро Хилюк