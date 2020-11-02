"Підривника" київського кафе затримали / Cкріншот з відео
У Києві затримано чоловіка, який погрожував підірвати відвідувачів кав’ярні.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Нацполіції.
За словами співрозмовника, до однієї з кав’ярень на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік і почав погрожувати усіх підірвати за допомогою вибухового пристрою, який нібито мав при собі.
На цей час зловмисника вже затримали і знешкодили поліцейські.
Захоплення кафе в Києві
- Раніше стало відомо про захоплення кафе в центрі Києва.
- За попередньою інформацією, йдеться про вареничну "Катюша", яка розташована за адресою бульвар Лесі Українка, 24.
- Адміністратор закладу телефоном сказала, що жодних коментарів з цього приводу вони поки не дають, а столик у них зараз забронювати не можна.
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