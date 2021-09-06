Вбивця намагався переконати поліцію, що чоловік помер від нещасного випадку.

В Луцьку поліція викрила чоловіка, що зарізав свого знайомого. Імовірний вбивця сам зателефонував до поліції та заявив, що його товариш нібито самостійно наткнувся на ніж та помер.

Як повідомляється в Telegram-каналі Департамента карного розшуку Нацполіції, правоохоронці виявили на тілі загиблого чимало ножових ушкоджень. Його тулуб, шия та голова були понівечені численними колото-різаними ранами.

Надалі слідчі з'ясували, що саме заявник під час застілля позбавив життя свого товариша. Останній сподівався уникнути відповідальності, саме тому змінив свій закривавлений одяг та викликав поліцію під приводом нещасного випадку.

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

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Раніше повідомлялось, що правоохоронці розшукують чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні. Тіло жертви знайшли на вулиці Прирічній.

Загибла - 37-річна уродженка Чернігівщини, прибула в Київ на заробітки.

Наразі правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків.

Автор: Дмитро Захаров