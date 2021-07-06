Водій стверджує, що нетверезий чоловік сам відчинив двері аварійного виходу.

У Чернігові пасажир випав із маршрутного автобуса під час руху й отримав тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, вчора у Чернігові по вул. Івана Мазепи під час руху маршрутного автобуса пасажир випав із аварійного виходу транспортного засобу на проїжджу частину дороги.

«Унаслідок пригоди пасажир отримав тяжкі травми та був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні», - говориться у повідомленні.

Водночас, як уточнив прес-офіцер патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко, зі слів водія, на зупинці громадського транспорту до салону зайшли двоє чоловіків із помітними ознаками алкогольного сп’яніння. Один із них під час руху відкрив двері аварійного виходу та випав на проїжджу частину.

Читайте такожУ Дніпрі у водія стався напад епілепсії під час руху: наслідком стала масштабна ДТП (відео)Копистко зазначив, що за інформацією патрульної поліції, 35-річного постраждалого було госпіталізовано до однієї з міських лікарень із струсом мозку та підозрою на перелом основи черепа. Потім травмованого перевели до обласної лікарні.

Як уточнили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення Правил дорожнього руху).

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Автор: Ірина Синельник