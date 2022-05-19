Зловмисник кілька тижнів виносив з будинку холодильники, пральні машини, комп'ютерну та кухонну техніку.

В Одесі чоловік вісім разів обкрадав будинок родичів, які виїхали з міста через війну.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що правоохоронці викрили 32-річного городянина, який вісім разів обкрадав будинок своїх родичів.

"Зловмисник занадився до помешкання родини, коли дізнався, що вона через війну переїхала в безпечніше місце. Пошкодивши вікно в оселі, чоловік за кілька тижнів виніс звідти холодильники, пральні машини, комп’ютерну та кухонну техніку на десятки тисяч гривень", - повідомили у главку.

Чуже майно зловмисник розпродав. Викрили його оперативники, коли потерпілі повернулися додому і заявили про злочин. Правоохоронці розшукали покупців краденого та вилучили у них значну частину речових доказів.

За всіма фактами крадіжок, скоєних в умовах воєнного стану, фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше УНІАН розповідав, як у Харкові жінку пограбували просто в укритті. У підвалі будинку, де жінка переховувалася від обстрілів, чоловік поцупив у неї сумку зі значною сумою доларів і гривень.

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