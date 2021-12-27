Він стверджує, що таким чином хотів допомогти з ремонтом.

В Одесі чоловік проник у чужий будинок і зламав каналізаційні труби.

Про це журналістам розповіли у прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Під час несення служби з охорони громадського порядку нацгвардійці отримали відповідне повідомлення від чергового по місту. Коли військовослужбовці прибули на місце події, до них звернулася громадянка.

Жінка розповіла, що, поки була на роботі, до її будинку, зрізавши двері, проник невідомий чоловік. Зловмисник влаштував безлад і зламав каналізаційні труби, пояснюючи свої дії тим, що хотів допомогти в ремонтних роботах.

Чоловіка доставлено до відділення поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

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У Росії поліцейські виманили злодія з-під ванни.

У США злодій пограбував 10-річну дівчинку і втік на її рожевому дитячому велосипеді.

У Британії злодій провалив пограбування банку через власний поганий почерк.

А в Ужгороді злодій-невдаха викликав поліцію, бо не міг вийти з пограбованої медлабораторії.

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