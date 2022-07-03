У Малиновському районі Одеси чоловік випав з четвертого поверху житлового будинку і майже не постраждав.
Про це журналістам повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Академіка Філатова вчора, приблизно о 23:35.
"Чоловік 1993 року народження випав з четвертого поверху житлової п'ятиповерхівки на горище 1-го поверху", - розповіли в регіональному главку. Рятувальники спустили потерпілого на землю, але, як з'ясувалося, госпіталізація йому не знадобилася.
У соціальних мережах очевидці повідомили, що цей випадок стався біля Будинку меблів. Чоловік був п'яний і при падінні проломив дах розташованої впритул до будинку пекарні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині хлопець помстився сусідці, розпилявши пилкою 5 цуценят. Спершу молодик зарубав собаку.
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