Мільйони гривень були розтрачені у травні минулого року, з'ясували правоохоронці.

Керівника комунального підприємства Криворізької міської ради (Дніпропетровська обл.) підозрюють у розтраті 3,6 млн гривень при закупівлі апаратури для виявлення COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, керівник комунального підприємства в травні 2020 року порушив принцип максимальної економії та ефективності. Ним було зайво перераховано 3,6 млн грн під закупівлі ампліфікатора у реальному часі – аналізатора ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19. Таким чином міському бюджету спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗаробіток на "тваринництві": копи дізналися, як Україну залишили без десятків мільйонів гривень (фото)Керівнику підприємства повідомлено про підозру у розтраті коштів місцевого бюджету (ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше стало відомо, що в Одеській області викрили схему розкрадання "ковідних" коштів на закупівлі захисних масок.

В Службі безпеки України повідомили, що чиновники відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради причетні до викрадення майже половини коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії COVID-19 (розпочалася у березні 2020 року).

Автор: Світлана Макринська