На відео з місця подій можна бачити, як постраждалій надають допомогу.

На пляжі в Одеському мікрорайоні Лузанівка ледь не потонула дитина.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ХО", інцидент стався ввечері 8 серпня. Восьмирічну дівчинку витягли з води без свідомості і відкачували близько 15 хвилин. У підсумку все завершилося благополучно, дитина жива.

На відео з місця подій можна бачити, як постраждалій надають допомогу.

Раніше в популярному серед українців Бердянську ледь не загинув хлопчик, що купався - він пішов під воду і не спливав. Дитину врятував батько.

Інцидент стався близько 17: 10 8 серпня. Відпочиваючи на одному з міських пляжів, хлопчик разом з батьком пішов купатися в море і зник з його поля зору.

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Того ж дня в Дніпрі в басейні аквапарку Happy Day потонула дитина. Її намагалися реанімувати інші відвідувачі і лікарі, але безуспішно. На місце події прибули два автомобілі швидкої медичної допомоги, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося.

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Автор: Дмитро Захаров