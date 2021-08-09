Коли дев'ятирічного хлопчика дістали з води, він вже не дихав.

У популярному серед українців Бердянську ледве не загинув хлопчик, що купався — він пішов під воду і не спливав. Дитину врятував батько.

Про те, що трапилося, повідомили у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Інцидент стався близько 17:10 8 серпня. Відпочиваючи на одному з міських пляжів, хлопчик разом з батьком пішов купатися в морі та зник з його поля зору.

Читайте такожБердянськ за ціною Сейшел: як виглядає номер за 20 тисяч гривень на добу"Батько одразу помітив зникнення, почав шукати сина та знайшов його під водою. Витягнувши дитину, чоловік передав 9-річного хлопчика лікарям швидкої", - розповіли в ДСНС й зазначили, що рятувальників при цьому не залучали.

Наразі дитину госпіталізували.

Зазначається, що хлопчик приїхав на відпочинок з батьками з міста Павлоград в Дніпропетровській області.

Як вже повідомлялося, природа підготувала цього літа чимало проблем відпочивальникам в Бердянську — це і затоплення пляжів, і навала медуз, комарів та водоростей. Крім того, купатися в Бердянську взагалі забороняли через значне погіршення якості води Азовського моря.

Автор: Станислав Кожемякин