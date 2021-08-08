У Дніпрі в басейні аквапарку Happy Day потонула дитина. Його намагалися реанімувати інші відвідувачі і лікарі, але безрезультатно.
Про це пише Інформатор з посиланням на представників закладу.
Інцидент стався в неділю, 8 серпня. На місце події прибули два автомобілі швидкої медичної допомоги, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося.
За попередніми даними, дитина потонула у великому басейні розважального комплексу Happy Day.
Читайте такожУ Києві чоловік втопився у ДніпріСвідки події і прибулі лікарі намагалися надати йому допомогу.
Наразі з'ясовуються всі обставини події.
За даними видання "Наше місто", хлопчику було 9 років. Він приїхав в аквапарк разом з матір'ю.
"Мати відлучилася і пішла в інший бік закладу. Зі слів працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, його витягли і покликали медичний персонал", - йдеться в повідомленні.