Підозрюваний, який вдарив опонента ножем у ногу, стверджує, що вбивати не хотів.

В Одесі двірника підозрюють у вбивстві напарника через зниклий мобільний телефон.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що злочин скоєно у підвальному приміщенні на вулиці Базарній, де тимчасово проживали двірники. Причиною конфлікту між чоловіками став мобільний телефон.

Раніше судимий 54-річний двірник загубив ґаджет і, запідозривши в крадіжці 30-річного напарника, звернувся до нього з претензією. Той відмовився будь-що пояснювати з цього приводу, за що отримав удар ножем у стегно, стік кров'ю та помер.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього можливе знаряддя злочину – ніж. Він визнав, що вдарив ножем опонента, але, за його словами, вбивати не хотів, оскільки не припускав, що чоловік може померти від поранення в ногу.

Дії фігуранта кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачене ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

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