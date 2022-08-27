Влада каже, що подібні випадки поодинокі й нагадує, що вручати повістку на вулиці або пляжі - законно.

В Одесі на території Аркадії напередодні ввечері сталася масова бійка нібито через спробу вручити повістки відпочиваючим.

Відповідні відео поширили місцеві Телеграм-канали. Судячи з них, поліція намагалася втихомирити молодих людей, що розбушувалися, деякі з них проявляли особливу агресію.

Інші деталі інциденту поки не відомі. Однак його вже прокоментував спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону. За його словами, подібні випадки не є масовими, одесити добровільно відправляються на навчання і готуються до поїздки на фронт.

Відео дня:

"У нас зараз така ситуація, що навіть не всі бажаючі можуть потрапити в частини і підрозділи", - заявив він.

При цьому Братчук підтвердив, що повістки можуть вручати на вулицях і пляжах - закон цього не забороняє.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках. За словами юриста, якщо повістку намагається вручити поліцейський або представник тероборони, від неї також можна відмовитися. У разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує ніякої відповідальності. Штраф можна отримати лише за порушення правил військового обліку, його навіть можна оскаржити в суді.

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