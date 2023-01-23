Місцеві канали повідомляють, що напередодні він був у сауні. Поліція почала розслідування.

В Одесі на Трасі здоров’я знайшли мертвим колишнього співвласника промтоварного ринку "7-й кілометр".

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська, тіло чоловіка знайдено недалеко від моря сьогодні вранці. За даними поліції, на ньому були лише кросівки та спідня білизна.

"Повідомлення про виявлення чоловіка надійшло в 6:30. Попередньо, на тілі якихось слідів насильницької смерті немає. Наразі тіло направлено на експертизу", - повідомила Гордієвська.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Водночас один з місцевих Telegram-каналів повідомив, що сьогодні вранці недалеко від Чорного моря, на Трасі здоров’я, знайшли тіло чоловіка.

З посиланням на очевидців канал повідомив, що вчора ввечері недалеко від пляжу Caleton, де гуляли очевидці, до них підійшов з ліхтарем невідомий, який питав, чи не бачили вони "голого чоловіка в кросівках".

Згодом стало відомо, що йдеться про онука засновника ринку "7-й кілометр", колишнього співвласника ринку Віктора Добрянського-молодшого, якого розшукували правоохоронні органи. З літа 2022 року Добрянський-молодший перебує в розшуку в справі про незаконне заволодіння майном підприємства, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку документів.

"Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні на пляжі "Дельфін", звідки пішов в одній спідній білизні", - йдеться в повідомленні каналу.

Обшуки в мерії Одеси - що відомо

5 грудня в Одесі затримали трьох учасників злочинної групи, яка контролювала Одеську міську раду та бюджет міста.

Серед фігурантів – одеський бізнесмен, колишній депутат одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine та бенефіціар гурту Vertex United Борис Кауфман. 7 грудня ВАКС заарештував його із можливістю внесення застави у 129 млн грн, а Кауфман вийшов із СІЗО вже наступного дня.

8 грудня суд заарештував його бізнес-партнера Олександра Грановського із можливістю внесення 124 млн грн. Крім того, суд заарештував довірену особу цих організаторів злочинної організації. Запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 19,8 млн грн.

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