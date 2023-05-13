За пропаганду комуністичного режиму порушник може сісти у тюрму на п’ять років.

В Одесі на вулиці чоловік слухав гімн СРСР. Як підтвердили УНІАН в поліції, вчора на номер "102" надійшло повідомлення від мешканців Київського району міста про те, що якийсь чоловік слухає на вулиці гімн Радянського Союзу.

Зокрема, повідомив заявник, порушник увімкнув голосно заборонену музику з мобільного телефону, сидячі біля житлової багатоповерхівки.

На місце події було скеровано правоохоронців.

Відео дня

У соцмережах оприлюднено відео, на якому зафіксовані два чоловіка на лавочці. Один із них - похилого віку, інший - молодший. Очевидці повідомляють, що подія сталася на проспекті Небесної Сотні, 10.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганда комуністичного режиму тощо). Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці шукають свідків події.

Новини України - останні гучні скандали

Нагадаємо, на минулому тижні в Одесі чоловік зірвав з фасаду багатоквартирного житлового будинку прапор України. Правоохоронцям, які прибули на місце події, містянин сказав, що прапор, встановлений сусідами, затуляв об’єктив його зовнішньої відеокамери.

Нещодавно відгримів скандал з російськими піснями в центрі Львова. Поведінка групи чоловіків родом з Дніпра, які слухали путініста Лепса в Range Rover у Львові, викликала обурення тисяч користувачів.

Після розголосу історії в мережі правоохоронці отримали орієнтування на любителів Лепса. Їх зупинили, завезли в поліцейський відділок, також військові вручили фігурантам скандалу повістки.

А в Одесі спалахнув скандал, коли перехожі почули у дворі місцевого закладу музику російського гурту "Руки вверх". З дівчатами, які танцювали під російські пісні, провели роз'яснювальну "бесіду".

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