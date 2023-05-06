Зловмисник запевняє поліцейських, що прапор затулив йому відеокамеру.

В Одесі, у районі Молдаванки, чоловік зірвав з фасаду будинку прапор України.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, правоохоронці під час моніторингу інтернет-мережі знайшли відео, на якому зафіксовано, як чоловік зриває прапор з фасаду багатоквартирного будинку. Подія сталася на вулиці Сєрова, а зловмисник – мешканець цього будинку.

Поліцейські встановили його та навідалися до нього "в гості".

Відео дня

"Містянин пояснив, що прапор, встановлений сусідами, затуляв об’єктив його зовнішньої відеокамери для огляду господарського приміщення. Нібито він неодноразово просив зняти його, а потім розізлився і зробив це сам", - розповіли у поліції.

За фактом надруги над державним прапором відкрито провадження (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Триває слідство.

На відео, яке оприлюднено у соцмережах, зафіксовано: чоловік не знімає прапор, а буквально рве його шматками. Зробив він це на очах у місцевих жителів, які в шоці від такої поведінки.

Останні інциденти з прапором України

Раніше на Одещині неадекват поглумився над могилою захисника України, який загинув на Херсонщині. На могилі військовослужбовця Збройних сил України виявили розкидані вінки, його розірвану фотокартку та пошкоджений державний прапор України.

Перед цим у Болгарії кандидат в народні депутати від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов зняв український прапор з будівлі мерії Софії і скинув його з балкона.

Вас також можуть зацікавити новини: