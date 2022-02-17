Зловмисник погрожував людям сокирою.

В Одесі патрульний Дмитро Петюк затримав чоловіка, який увірвався в кафе з сокирою і почав навколо все трощити.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Відзначається, що у інспектора Петюка був вихідний день і ввечері він відпочивав з друзями в одному з розважальних закладів міста.

"У приміщення забіг агресивний п'яний чоловік з сокирою. Він погрожував громадянам і почав сокирою трощити столи. Дмитро відразу відреагував - за допомогою небайдужих громадян роззброїв і затримав зловмисника", - розповіли в прес-службі.

Надалі затриманий був переданий слідчо-оперативній групі, яка дасть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі Донецької області тіктокер задля "вірусного" відео для соцмереж кидав з балкона сокиру. Поліцейським тіктокер зізнався, що хотів зняти "вірусне" відео для соцмереж. Він також додав, що не мав на меті комусь заподіяти шкоду, а лише хотів "пожартувати".

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