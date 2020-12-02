В Одесі поліцейський підозрюється в побитті підлітка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вчора оголосили про підозру поліцейському одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Одеській області.
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Зазначається, що патрульний підозрюється у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).
Встановлено, що поліцейський під час патрулювання одного з районів Одеси зупинив неповнолітнього і без будь-яких підстав застосував до нього фізичну силу.
В результаті неповнолітній отримав численні тілесні ушкодження. Розслідування триває.
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