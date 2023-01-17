На момент аварії в автобусі перебували близько 40 осіб, серед них одна дитина.

На окружній дорозі Львова, в селі Гамаліївка, сталася масштабна аварія за участі рейсового автобуса і фури. Багато людей отримали травми, одна людина втратила око, повідомляє прес-служба Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що на момент ДТП в автобусі перебували близько 40 осіб. Постраждали 20 людей, серед них одна дитина. Двох пацієнтів у важкому стані госпіталізували в лікарню Святого Пантелеймона.

Туди ж доправили пацієнта з ампутацією ока. Загалом до лікарні швидкої медичної допомоги потрапили 11 пацієнтів. Ще вісьмох потерпілих доправили до медичного центру Святого Луки, одного - в клініку Святого Миколая, ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці. До роботи на місці ДТП було задіяно 12 карет швидкої допомоги.

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У грудні стало відомо, що на Волині машина злетіла з моста у річку. Внаслідок ДТП дві людини загинули, постраждали діти. А біля Чернігова маршрутка в’їхала в блокпост. Постраждали семеро пасажирів.

16 січня стало відомо, що в Одеській області в ДТП загинули чоловік та його маленькі доньки. 31-річний житель Лиманської сільської громади, рухаючись на автомобілі ВАЗ з села Трапівка до села Зарічне, не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з‘їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

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