За попередніми даними, він сам кинувся на залізничні колії.

В Одесі під колесами поїзда загинув пенсіонер.

Як повідомили у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції, інцидент стався напередодні ввечері на залізничній станції Сортувальна.

"Місцевий житель, 1947 р. н., потрапив під поїзд. За словами машиніста, він помітив, як чоловік кинувся до колій, подав йому сигнал і почав гальмувати, але уникнути зіткнення не зміг", - уточнили у відділі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Читайте такожНа Одещині жінка загинула під колесами пасажирського поїздаЯк повідомляв УНІАН, учора в Одеській області жінка загинула під колесами пасажирського поїзда, а в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля колій.

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Автор: Лариса Козова