Сьогодні в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля колій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", інцидент стався близько 10:15 в районі перетину вулиці Кишинівської та проспекту Добровольського.
За попередніми даними, співробітник комунального підприємства косив траву вздовж колій та допустив зіткнення електрокосарки з трамваєм, що наближався.
"В результаті чоловіка затягнуло під передній візок вагона. На даний час потерпілий, який отримав тяжкі травми, госпіталізований", - повідомили УНІАН в прес-службі.
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Для вилучення потерпілого з-під трамвая задіяли спеціальний підйомний кран.
За словами очевидців, у чоловіка - травматична ампутація ноги. Через ДТП призупинено рух трамваїв.
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