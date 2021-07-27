Чоловік отримав тяжкі травми та госпіталізований. У нього травматична ампутація ноги.

Сьогодні в Суворовському районі Одеси під трамвай потрапив комунальник, який косив траву біля колій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", інцидент стався близько 10:15 в районі перетину вулиці Кишинівської та проспекту Добровольського.

За попередніми даними, співробітник комунального підприємства косив траву вздовж колій та допустив зіткнення електрокосарки з трамваєм, що наближався.

"В результаті чоловіка затягнуло під передній візок вагона. На даний час потерпілий, який отримав тяжкі травми, госпіталізований", - повідомили УНІАН в прес-службі.

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Для вилучення потерпілого з-під трамвая задіяли спеціальний підйомний кран.

За словами очевидців, у чоловіка - травматична ампутація ноги. Через ДТП призупинено рух трамваїв.

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Автор: Лариса Козова