Перевіряється версія - доведення до самогубства.

В Одесі поліцейській на службі пустив собі в голову кулю. Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції Одеської області, це сталося вчора, 21 червня.

Зокрема, в одному з підрозділів регіонального поліцейського главку, розташованому на вулиці Інглезі, вистрілив собі в голову з табельної зброї 42-річний старший сержант, який на той час перебував на службі. За попередніми даними, це сталося у підсобному приміщенні.

"Наразі проводиться відповідне службове розслідування, встановлюються причини, з яких чоловік це зробив. Усі матеріали за результатами службового розслідування буде передано до Державного бюро розслідувань", - заявили у прес-службі управління.

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Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, наразі чоловік перебуває у лікарні у тяжкому стані. Співробітники ДБР проводять розслідування за фактом спроби самогубства (провадження відкрито за ч. 1. ст. 115 ККУ).

"Потерпілий зачинився у службовому приміщенні та пустив кулю собі в скроню. Також наразі перевіряється версія - доведення до самогубства", - розповіло джерело.

Самогубство на службі - подібні випадки

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Хмельницькому 19-річний курсант застрелився у навчальному корпусі Національної академії Державної прикордонної служби України. Другокурсник тієї ночі був у добовому вбранні. Він залишив передсмертне повідомлення.

Також у березні на території військового містечка на Львівщині виявили тіло військовослужбовця Національної гвардії з вогнепальним пораненням. Правоохоронці заявили, що 42-річний чоловік застрелився.

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