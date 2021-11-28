Вхідні двері були відкриті.

В Одесі жінка виявила вдома зарізаним свого 32-річного сина.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Відомо, що надзвичайна подія трапилася за адресою вулиця Овідіопольська, 3.

Жінка не була вдома з учорашнього дня. Повернувшись сьогодні, виявила, що вхідні двері у квартиру на 9-му поверсі відкриті, а її 32-річний син мертвий.

Читайте такожУ Києві з'явився "взагалі безстрашний" серійний нападник на аптеки (відео)За попередніми даними, чоловік, який нібито вживав наркотики, помер від ножових поранень.

Правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи.

Нагадаємо, що у Рівненській області засудили 54-річного скульптора, який вбив знайому в майстерні. Пізніше він спробував вбити товариша, який вказав на дивний запах в приміщенні.

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Автор: Лариса Козова