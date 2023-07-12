За попередніми даними, сталося самогубство.

Сьогодні в центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, тіло люди знайшли вранці у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі. Правоохоронці запевняють, що травми, які отримав невідомий, характерні при отриманні під час спрацювання вибухового пристрою.

"Під час огляду місця події поліцейські виявили неподалік загиблого важіль від ручної гранати. Зараз усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції", - розповіли у поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою "самогубство")Кримінального кодексу України.

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У соцмережах очевидці повідомляють, що подія сталася у курортній зоні - на Французському бульварі, 20/а. Чоловік отримав страшні поранення – тіло розірвано на частини.

Кримінальні новини Одеси

Як повідомляв УНІАН, в одному із готелів Одеси знайдено мертвим військовослужбовця, який повісився на своєму ремені на дверній ручці. Військовий був не на службі, причиною його вчинка, за деякими даними, стали сімейні (особисті) негаразди.

Також дивна подія сталася в Одесі на вулиці Юхима Геллера. Там у приватному будику сталася пожежа. Потім, після гасіння пожежі, на дверях будівлі було знайдено заповіт, нібито написаний власником житла, якого знайшли в іншому приміщенні. Зокрема, чоловік написав, що відмовляється від експертизи свого тіла, не хоче бути посмертним донором та похованим у землі. Наполягає на кремації і на тому, щоб його попіл розвіяли в будь-якому місці.

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