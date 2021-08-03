У загиблого залишилося двоє дітей. Жертва і підозрюваний – представники азербайджанської діаспори.

В Одесі виявили автомобіль, на якому зник кілер, який застрелив сьогодні чоловіка на вулиці Малиновського.

Про це повідомили деякі місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що іномарку зі зброєю, на якій зник зловмисник, правоохоронці знайшли на вулиці Філатова, 47 - в декількох кварталах від місця вбивства.

За даними джерел, застрелений чоловік - Лачин Мамедов, у нього залишилося двоє дітей. Жертва і підозрюваний – представники азербайджанської діаспори.

В Одесі застрелили іноземця

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, в Одесі на вулиці Малиновського невідомий застрелив чоловіка біля багатоповерхового житлового будинку, і зник на автомобілі Mercedes сріблястого кольору.

Пізніше потерпілий помер. Правоохоронці почали розшукувати стрілка.

Автор: Лариса Козова