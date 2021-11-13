На Одещині поліцейські встановлюють обставини пожежі, у якій загинули дві людини / фото od.npu.gov.ua

Сьогодні в Подільському районі Одеської області під час пожежі загинула подружня пара.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Пожежа сталася вранці в селі Одаї. Місцеві жителі, які побачили задимлення в будинку, викликали рятувальників і поліцейських. Після ліквідації пожежі в будинку виявили тіла 58-річної господині будинку і її 55-річного чоловіка.

Після ліквідації пожежі в оселі виявили тіла 58-річної господині будинку та її 55-річного чоловіка без ознак життя / фото od.npu.gov.ua

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Подія сталася сьогодні вранці в селі Одаї у Подільському районі / фото od.npu.gov.ua

Як уточнили в регіональному главку ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 8:30. Площа загоряння склала 25 кв.метрів. Тіла чоловіка і жінки, виявлені в кімнаті, дуже обгоріли.

Нагадаємо, у Львівській області біля сміттєзвалища, де є поселення ромів, сталася пожежа у наметі, зробленому з дощок та поліетилену, в результаті якої живцем згорів однорічний хлопчик.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова