Поліція почала розслідування.

Сьогодні в Подільському районі Одеської області під час пожежі загинула подружня пара.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Пожежа сталася вранці в селі Одаї. Місцеві жителі, які побачили задимлення в будинку, викликали рятувальників і поліцейських. Після ліквідації пожежі в будинку виявили тіла 58-річної господині будинку і її 55-річного чоловіка.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в регіональному главку ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 8:30. Площа загоряння склала 25 кв.метрів. Тіла чоловіка і жінки, виявлені в кімнаті, дуже обгоріли.

Нагадаємо, у Львівській області біля сміттєзвалища, де є поселення ромів, сталася пожежа у наметі, зробленому з дощок та поліетилену, в результаті якої живцем згорів однорічний хлопчик.

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Автор: Лариса Козова