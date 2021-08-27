У машину правоохоронців врізався MAN.

В Одеській області в ДТП постраждали троє поліцейських, які транспортували ув'язненого.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, аварія сталася 26 серпня на трасі Одеса - Миколаїв, біля селища Іваново Одеського району.

За попередніми даними, вантажівка MAN, водій якої не вибрав безпечну швидкість, врізалася в поліцейський автомобіль Renault Sandero.

В результаті зіткнення травми отримали троє поліцейських: старший сержант, майор і капітан поліції. Правоохоронці госпіталізовані.

Читайте такожУ квартирі на Подолі знайшли розчленоване тіло жінкиЯк зазначили в главку, у потерпілих - закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, забої хребта, грудної клітини і т.д. Водій вантажівки є громадянином іншої держави.

Як уточнило УНІАН джерело в правоохоронних органах, аварія сталася в той момент, коли поліцейські з СІЗО до суду транспортували ув'язненого, який в ДТП не постраждав. Офіційно ця інформація поки не підтверджується.

Раніше повідомлялося, що в Одесі Mitsubishi перекинув автомобіль швидкої допомоги.

Автор: Лариса Козова