Займання сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.

У місті Роздільна Одеської області в ніч на 1 січня горіла електричка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, близько 3:50 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у вагоні електропоїзда.

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Як з'ясувалося, загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.

Пожежа була локалізована о 05:15 та ліквідована о 6:21 на площі 10 кв. м. Вогонь пошкодив інтер'єр та обладнання вагона.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

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Автор: Лариса Козова