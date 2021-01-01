У місті Роздільна Одеської області в ніч на 1 січня горіла електричка.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, близько 3:50 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у вагоні електропоїзда.
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Як з'ясувалося, загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.
Пожежа була локалізована о 05:15 та ліквідована о 6:21 на площі 10 кв. м. Вогонь пошкодив інтер'єр та обладнання вагона.
Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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