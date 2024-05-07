За попередніми даними, чоловік помер через різке погіршення стану здоров'я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

У Саксаганському територіальному центрі комплектування та соціальноїї підтримки у Кривому Розі помер військовозобов'язаний.

Як повідомляє у Facebook Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, подія сталася 5 травня. Чоловік помер через різке погіршення стану здоров'я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

"Була негайно викликана "швидка", до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", — йдеться у повідомленні. Відео дня

За фактом смерті чоловіка тривають слідчі дії.

Як повідомляє "Громадське", донька померлого чоловіка заявила, що в її батька не було епілепсії, а помер він начебто через побиття з боку працівників ТЦК.

За словами дівчини, її батька забрали у військкомат, щоб мобілізувати. Мати двічі навідувала його, передаючи гроші на військове спорядження. Під час перших відвідин чоловік був у звичайному стані, однак другого разу мати начебто помітила сліди побоїв.

Дівчина заявила, що збирає інформацію щодо цього випадку та готує публікацію в соцмережах.

Схожі інциденти в ТЦК

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті по дорозі до навчального центру помер військовозобов’язаний, у якого стався епілептичний напад. Зазначається, що офіцер супроводу надав чоловікові першу домедичну допомогу та викликав лікарів. Однак, швидка не встигла врятувати життя мобілізованого.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок смерті мобілізованого від епілепсії. Раніше від епілепсії помер інший мобілізований – 29-річний житель Одеської області Борис Глушак.

Вас також можуть зацікавити новини: