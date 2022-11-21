Зловмисників було затримано під час контрнаступу українських військ на півдні.

В Україні засудили ще 10 бойовиків "ЛДНР", вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

"За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років. На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисників було затримано під час контрнаступу українських військ на півдні.

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За даними СБУ, більшість з них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

"Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині. Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "другого армійського корпусу". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України", - розповіли в СБУ.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Суди над військовими злочинцями в Україні

Раніше п’ятьох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", засудили до реальних термінів ув'язнення. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

Також до 12 років ув'язнення засудили російського танкіста, який обстрілював цивільних у Маріуполі.

Жителя України засудили до 8 років позбавлення волі за допомогу російським окупантам. Зрадник відправляв рашистам дані про позиції ВСУ в Лисичанську і Рубіжному, коли в містах велися активні битви.