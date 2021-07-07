Автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів в обрив.

У місті Яремче на Івано-Франківщині автомобіль злетів з дороги в обрив, внаслідок чого загинули четверо людей.

Як інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, повідомлення про ДТП надійшло до правоохоронців 7 липня о 11:45.

На місці аварії слідчі попередньо встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів в обрив.

"У транспортному засобі перебували четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати усі служби.

Як розповіли в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, тіла постраждалих рятувальники діставали з деформованого автомобіля за допомогою спецобладнання.

"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в обриві близько 30 метрів від автодороги, знаходиться позашляховик "Фольцваген Тігуан". Рятувальники ДПРЧ-9 міста Яремче та ДПРЧ-11 міста Надвірна за допомогою спеціального обладнання деблокували тіла 4 осіб з пошкодженого автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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Автори: Олександр Топчій, Світлана Макринська