У місті Яремче на Івано-Франківщині автомобіль злетів з дороги в обрив, внаслідок чого загинули четверо людей.
Як інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, повідомлення про ДТП надійшло до правоохоронців 7 липня о 11:45.
На місці аварії слідчі попередньо встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів в обрив.
"У транспортному засобі перебували четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться в повідомленні.
На місці продовжують працювати усі служби.
Як розповіли в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, тіла постраждалих рятувальники діставали з деформованого автомобіля за допомогою спецобладнання.
"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в обриві близько 30 метрів від автодороги, знаходиться позашляховик "Фольцваген Тігуан". Рятувальники ДПРЧ-9 міста Яремче та ДПРЧ-11 міста Надвірна за допомогою спеціального обладнання деблокували тіла 4 осіб з пошкодженого автомобіля", - йдеться в повідомленні.
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