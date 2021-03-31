Так нині виглядає зупинка / скріншот
У Києві вандали обмалювали фарбою нову скляну зупинку громадського транспорту й похвалилися цим у соцмережі.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
Де саме зафіксовано інцидент - автор не уточнює. Але на запису видно, що він стався у темну пору доби.
"Ото веселощі у молоді... Чому ж один одному обличчя не обмалювали? Чи батькам своїм?", - йдеться у повідомленні.
Подібний вчинок молоді спричинив хвилю обурення в коментарях до публікації.
скріншот
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