У столиці стався черговий акт вандалізму.

У Києві вандали обмалювали фарбою нову скляну зупинку громадського транспорту й похвалилися цим у соцмережі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Де саме зафіксовано інцидент - автор не уточнює. Але на запису видно, що він стався у темну пору доби.

"Ото веселощі у молоді... Чому ж один одному обличчя не обмалювали? Чи батькам своїм?", - йдеться у повідомленні.

Подібний вчинок молоді спричинив хвилю обурення в коментарях до публікації.

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Автор: Іван Бойко