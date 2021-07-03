Смерть 16-річної Марії Бондаренко на початку травня потрясла жителів села Бреусівка.

Тіло 16-річної Марії Бондаренко, яка померла після зґвалтування в селі Бреусівка Полтавської області, викинули на узбіччя її подруга і троє хлопців. Після цього один з них відправився додому, щоб встигнути на онлайн-урок в школі, двоє почали висаджувати арахіс, а насильник - відмивати сліди злочину в машині.

Нові подробиці гучної справи дізнався Obozrevatel.

У понеділок, 29 квітня, Маші зателефонувала подруга по ліцею Наталія І покликала в гості. Обидві дівчинки через карантин перебували не в гуртожитку, а в Бреусівці. Цього вечора до Наталії з її 20-річним хлопцем Станіславом прийшли його молодший брат, 15-річний Артем, і такого ж віку його друг Владислав. Компанія вирішила посмажити шашлики і добре відпочити.

"Наташа стала видзвонювати подруг, проте ті відмовилися прийти. А Маша погодилася, попри пізній час. Бабуся, правда, була проти, але внучка її вмовила. Причому для цього залучила і дядька", - розповіли співрозмовники Obozrevatel в правоохоронних органах.

У свідченнях фігуранти стверджували, що до того, як Маша стала з ними пити, вона вже десь "сильно вжила". Потім Марія з Владиславом з'їздили на велосипеді в магазин ще за алкоголем. Через деякий час дівчинка знову вирушила туди, але вже з Артемом. Під час надання свідчень, як розповіли джерела видання, Владислав заявив, що дорогою вона впала і сильно вдарилася.

"Підліток заявив, що взяв її на руки і відніс спочатку до магазину, але подумав, що її побачать напідпитку і вирішив віднести за будівлю поблизу. Потім відправився за братом і друзями, щоб вони допомогли. У підсумку разом з Владиславом вони дотягли Марію до будинку її подруги, але вирішили залишити її на задньому сидінні автомобіля Станіслава. 15-річні хлопці посиділи хвилин 10 в автомобілі, а потім Владислав відправив друга в будинок. Сказав, що, мовляв, сам побуде з дівчиною, яка нібито міцно спала", – розповів співрозмовник видання.

Наступного ранку хлопці відкрили машину і побачили там тіло мертвої Марії. Артем зі своїм старшим братом нібито хотіли викликати поліцію, але Владислав заявив, що цього робити не можна, бо у нього був "секс з Машею".

"А потім, за словами двох фігурантів, Влад заявив, що треба вивезти тіло і позбутися його, а якщо брати відмовляться, то він заявить правоохоронцям, що вони – співучасники і теж "займалися з нею сексом", – розповіло джерело.

У підсумку в машину до мертвої дівчини сіли її ймовірний насильник Владислав, а також Станіслав, Артем і її подруга Наталя. Вони виїхали за село і викинули тіло з машини на узбіччя.

Після цього Артем поїхав до бабусі в сусіднє село на дистанційний урок, його старший брат Станіслав з Наташею почали висаджувати арахіс на її городі. А ось Влад, який підозрюється в зґвалтуванні неповнолітньої, став відмивати машину старшого друга від слідів злочину.

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Що відомо про вбивство Марії Бондаренко

Смерть 16-річної дівчини на початку травня потрясла жителів села Бреусівка. Попри те, що на тілі жертви знайшли сліди насильницької смерті, її загибель намагалися представити як результат отруєння алкоголем.

Місцеві жителі відмовилися проводити похорони, вимагаючи від поліції зафіксувати всі травми. Як заявила бабуся Марії, судмедексперт зізнався їй, що смерть була насильницькою - неповнолітню нібито оглушили і потім знущалися над нею. При цьому він просив нікому про це не розповідати.

Поруч з місцем біля дороги, де лежало тіло, виявили поламані кущі і сліди шин, а на рослинах знайшли частинки синьої фарби. Передбачалося, що синій автомобіль з'їхав на узбіччя нібито тоді, коли тіло дівчини вивозили на околицю села.

За словами місцевих жителів, хлопець подружки загиблої їздив саме на такому авто. Відомо, що перед смертю Марії він бачився з нею в спільній компанії. Жителі села погрожували влаштувати самосуд над компанією, разом з якою провела останню ніч померла.

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Автор: Денис Прядко