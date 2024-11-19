Наразі слідство гальмують криміналістичні експертизи, які будуть готові ще нескоро.

Слідство у справі про вбивство мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон триватиме ще принаймні рік. Про це пише "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

Зокрема у справі ще належить провести 15 молекулярно-генетичних експертиз, які будуть готові не раніше жовтня-листопада наступного року. У Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС такі тривалі строки пояснили великим навантаженням на експертів відділу біологічних досліджень та обліку.

Наразі у матеріалах кримінальної справи є результати двох експертиз. У першій було підтверджено, що фото чоловіка у панамці і трекінгових велоокулярях, який кілька днів поспіль у спеку сидів біля будинку Фаріон, відповідає зовнішності підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка. Експерт дійшов висновку, що це та сама людина.

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Інша експертиза порівнювала зразки запаху – крові підозрюваного Зінченка та запахових слідів, відібраних з лавки біля під’їзду будинку Фаріон у день її вбивства. Експертиза встановила співпадіння на 99,99%.

Вбивство Фаріон: останні новини

Як писав УНІАН, днями суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку – до 12 січня. Під час засідання прокурор зазначив, що строк дії запобіжного заходу для Зінченка завершується 17 листопада 2024 року, а строк досудового розслідування було продовжено до 25 січня 2025 року. За його словами, за цей час завершити розслідування неможливо, адже ще тривають слідчі та процесуальні дії та не завершені усі експертизи.

Також ми розповідали, що суд надав доступ правоохоронцям до 291 номера мобільних операторів у справі про вбивство Фаріон. Майже три сотні номерів належать поки що невстановленим особам. Слідчі припускають, що ці абоненти можуть бути причетними до вбивства Фаріон.

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