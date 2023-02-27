Ірина Кірєєва заявила, що незадоволена роботою українських силовиків, досі нікому не повідомили підозру.

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили коло осіб, причетних до вбивства співробітника розвідки Дениса Кірєєва у 2022 році. При цьому ще жодна людина не отримала підозру.

"У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, допитано як свідків 20 осіб, призначено 14 судових експертиз та проведено низку інших слідчих (розшукових) дій", - йдеться у відповіді Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері виданню "Українська правда".

Водночас за весь час розслідування нікому не повідомили підозру.

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Дружина загиблого - Ірина Кірєєва заперечує версію СБУ про роботу її чоловіка на Російську Федерацію.

"Рік тому в центрі Києва по дорозі на другий раунд переговорів представниками державних органів убитий член переговорної групи. І я не розумію чому за рік слідство ще не закінчено і не покарані ці злочинці. Я не розумію це не тільки як дружина, а і як громадянка України", - заявила жінка в коментарі журналістам.

За її словами, Кірєєв був патріотом України.

"У нього була улюблена фраза - "де народився, там і знадобився". І більш патріотичної людини я в своєму житті не знала. А в результаті-ми маємо те, що маємо. Я не те, що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200%. І у мене є логічні пояснення чому вони (представники СБУ – УНІАН) це говорять. Інакше, як же виправдаєш вбивство посеред Києва?"- підсумувала дружина перемовника.

Вбивство перемовника Кірєєва - що відомо

5 березня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про вбивство співробітником СБУ банкіра і учасника переговорів з РФ Дениса Кірєєва. При цьому наголошується, що спецслужби підозрювали його в державній зраді.

19 січня в офісі президента заперечили, що загиблий входив до складу української переговорної делегації, а його смерть - наслідок "поганої координації між силовими структурами".

22 січня глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що силовики запросили Кірєєва в центральну будівлю СБУ, але за кілька кварталів вбили.