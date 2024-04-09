Підозрюваний наразі відсторонений від виконання службових обов’язків.

Військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві підлітка у київському фунікулері, не визнає своєї провини.

Як заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, підозрюваний наразі відсторонений від виконання службових обов’язків.

За словами Сап'ян, затриманий наразі не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

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Вбивство підлітка у фунікулері

7 квітня військовослужбовець Управління державної охорони України мав з дитиною конфлікт на станції (сварка сталася з компанією молодиків, серед яких був загиблий).

Під час з'ясування відносин чоловік штовхнув хлопця - той розбив голову об вікно, отримав різані рани на шиї та помер до приходу медиків. Наразі Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві (ч. 1 статті 115 КК України). Розслідування триває.

В крові підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Про це свідчать результати експертизи.

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