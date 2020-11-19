Через три доби правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 30-річна мешканка Голосіївського району.

У Києві чоловік застрелив на вулиці жінку, аби заволодіти квартирою потерпілої та її сестри.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

13 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ягідній перехожі знайшли мертву жінку з кульовим пораненням голови. З місця вбивства вилучено невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї.

«Через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили імовірного підозрюваного», - розповіли у поліції.

Ним виявився 44-річний мешканець міста Києва, який обгрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину.

За словами начальника поліції Києва, підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, адже є матеріали, які вказують на те, що це - непоодинокий випадок», - додав Андрій Крищенко.

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Автор: Денис Прядко