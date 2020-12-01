Суд у Полтаві відправив під нічний домашній арешт школяра, підозрюваного у вбивстві нетверезого чоловіка на зупинці громадського транспорту.
Читайте такожКиянин під час сексу задушив колишню дівчинуПро це повідомляє поліція Полтавської області.
Зазначається, що інцидент стався ще в середині жовтня.
«За версією слідства, 16-річний полтавець наніс тілесні ушкодження місцевому 46-річному чоловікові, який від отриманих травм помер у лікарні», - йдеться в повідомленні
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз.
Вбивство у Полтаві: інші подробиці
У мережі з'явився відеозапис, на якому хлопець, який назвався представником Нацдружини Едуардом, б'є чоловіка на очах у свідків, звинувачуючи його в наркотичній залежності.
Відео знімав сам хлопець на мобільний телефон.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!
Як зазначається у сюжеті програми «Свідок» на каналі НТН, потерпілий помер у лікарні через 10 днів, не приходячи до тями.
Підліток же, як з'ясувалося, займається тайським боксом.
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