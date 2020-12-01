Підозрюваний 11-класник звинувачував чоловіка у вживанні наркотиків, назвавшись представником Нацдружини.

Суд у Полтаві відправив під нічний домашній арешт школяра, підозрюваного у вбивстві нетверезого чоловіка на зупинці громадського транспорту.

Читайте такожКиянин під час сексу задушив колишню дівчинуПро це повідомляє поліція Полтавської області.

Зазначається, що інцидент стався ще в середині жовтня.

«За версією слідства, 16-річний полтавець наніс тілесні ушкодження місцевому 46-річному чоловікові, який від отриманих травм помер у лікарні», - йдеться в повідомленні

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз.

Вбивство у Полтаві: інші подробиці

У мережі з'явився відеозапис, на якому хлопець, який назвався представником Нацдружини Едуардом, б'є чоловіка на очах у свідків, звинувачуючи його в наркотичній залежності.

Відео знімав сам хлопець на мобільний телефон.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

Як зазначається у сюжеті програми «Свідок» на каналі НТН, потерпілий помер у лікарні через 10 днів, не приходячи до тями.

Підліток же, як з'ясувалося, займається тайським боксом.

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Автор: Катерина Шварц